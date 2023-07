Lunedì partono i lavori sulla palazzina A di Piazza Fanfani

Arezzo, 14 luglio 2023 – Partono lunedì i lavori sulla palazzina Cadorna di Piazza Amintore Fanfani, intervento di ristrutturazione volto a recuperare l'immobile.

Si tratta dei lavori inclusi nel Lotto 1 che interesseranno la facciata, l'installazione di linee vita per tutta la superficie della copertura e la risistemazione della pavimentazione esterna dei due portici di collegamento tra i tre edifici.

Un intervento che rientra nel piano di razionalizzazione delle sedi comunali e che prosegue gli interventi di recupero già effettuati nelle palazzine B e C attualmente sede di uffici comunali e che sarà finanziato con fondi ministeriali provenienti dal bando PNRR per un importo complessivo di 1.100.000 euro.

“Cominciano i lavori sulla palazzina A inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, un passo in avanti concreto nel piano di razionalizzazione che l'Amministrazione intende realizzare con l'accorpamento di uffici e servizi in grado generare benefici in termini di riduzione dei costi di gestione, dei tempi per gli sposamenti, per l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, per aumentare la fruibilità e l'accessibilità del servizio al cittadino oltre che per valorizzare gli immobili storici di proprietà.

L'area ex Cadorna, nel cuore della città, si appresta a cambiare volto e anche questo intervento contribuirà al suo restyling”, ha dichiarato l'assessore Alessandro Casi. E' stato deciso di realizzare in due step la fase di cantierizzazione: il primo interesserà i lati che affacciano rispettivamente sul piazzale interno e sull'ingresso principale al parcheggio, il secondo quelli che danno su palazzo Telecom e su via Porta Buia, “un programma di lavori che consente di rendere temporaneamente inagibile solo un numero di stalli limitato garantendo così il minor disagio possibile ai fruitori del parcheggio Cadorna”, conclude l'assessore Casi.