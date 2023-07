L’umanità che ispira quel Codice

Federico D’Ascoli

Viene da chiedersi dove sono finiti personaggi come quelli che nel luglio 1943 scrissero il Codice di Camaldoli che oggi sarà consegnato a Sergio Mattarella. Un gruppo di intellettuali cattolici, alcuni dei quali diventati padri costituenti. Nomi che hanno fatto la storia del nostro Paese come Fanfani, Moro, De Gasperi e La Pira e pagine in cui si parla con grande umanità di uguaglianza, libertà di coscienza e pace.

Quello che serviva per ricostruire l’Italia nel momento peggiore della Seconda guerra mondiale. Per questo il mondo cattolico cerca di capire se c’è ancora un’Italia che deve risorgere dalle sue macerie. Nel frattempo, benvenuto a Camaldoli signor presidente.