L’ultimo saluto a Jacopo, un paese in lutto

Sarà domenica 19 novembre, alle 14:30, l’ultimo saluto a Jacopo Sciabolini, il 24enne che lunedì scorso ha perso la vita in un incidente stradale lungo la sp 327, a di Foiano, in località via del Filo, nell’arteria che mette in collegamento il comune foianese con Cesa. Ieri mattina si è svolta l’autopsia e così la magistratura aretina ha dato il nulla osta per i funerali che avranno luogo nella chiesa di Santa Maria del Carmine, dove verrà celebrata la messa in ricordo del ragazzo. La salma si trova adesso nella chiesa di San Francesco. Sciabolini, classe ‘99, stava guidando l’auto della madre, una Fiat Panda, quando si è scontrato lungo provinciale con una Mitsubishi che procedeva in senso opposto: l’impatto è stato violentissimo, entrambe le macchine sono carambolate fuori dalla carreggiata. Lo schianto ha sbalzato il giovane fuori dall’auto: i soccorsi sono arrivati dai comuni vicini, si è tentato il tutto per tutto ma non c’è stato nulla da fare per il giovane. Come di rito è stato aperto un fasciolo per omicidio stradale. Sulla dinamica stanno facendo luce gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Giuseppe Magnelli e coordinati dalla Pm Francesca Eva: le indagini vanno avanti nel più stretto riserbo. La Procura ha anche affidato all’Ingegnere Canè una perizia sulla dinamica dell’incidente per ricostruire manovre e velocità dei veicoli. Jacopo, aveva da poco compiuto 24 anni, viveva a Foiano con la famiglia, aveva frequentato l’Itis di Arezzo e a breve avrebbe discusso la sua tesi in scienze infermieristiche