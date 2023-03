L’ultimo saluto a Franchini "Grave perdita"

"Con Piero se ne va un pilastro dell’associazione. Figura carismatica e insostituibile. Confesercenti perde un imprenditore serio, onesto e dotato di grande umanità e professionalità. Un ottico e un fotografo di primo piano. Un dirigente eccezionale, impegnato per decenni nell’interesse dell’economia cittadina". E’ il giorno del dolore nell’associazione alla quale Franchini ha aderito fin dalla sua costituzione, sottolineano Mario Landini e Valeria Alvisi, rispettivamente presidente e direttrice di Confesercenti che si stringono alla figlia Maria Rita e al genero Simone Angiulli.

I ricordi diventano memoria condivisa. Cordoglio dal presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e il segretario Generale Marco Randellini che ricordano Franchini per anni membro del Consiglio dell’ente. "Il territorio perde un protagonista della vita economica e associativa che si è sempre distinto per le particolari capacità imprenditoriali e la profonda umanità". Il profilo di un professionista di "grande competenza che ha dato un contributo importante alla crescita dell’organizzazione sindacale, impegnandosi per lo sviluppo dell’economia aretina", è la riflessione di Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in consiglio regionale. "Perdita grave per la comunità e per la sua famiglia, cui vanno le mie più sentite condoglianze.