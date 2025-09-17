L’ultimo saluto a Di Rocco sarà in Duomo. Poi il ritorno nel suo luogo del cuore

AREZZOIl corpo di Emanuele Di Rocco (nella foto) si trova ancora all’ospedale di Careggi, a Firenze. Dopo la ricognizione cadaverica, il ristoratore aretino titolare del noto locale Passaparola di viale Michelangelo tornerà ad Arezzo nelle prossime ore, quando sarà restituito ai familiari per l’ultimo saluto. Non è stata disposta l’autopsia, ma l’esame esterno sulla salma rappresenta un passaggio formale prima della consegna ai congiunti. Ieri mattina è avvenuto il riconoscimento da parte dei familiari. Presumibilmente oggi la salma rientrerà in città e verrà esposta, mentre i funerali sono previsti per domani e si terranno quasi certamente in Duomo. Dopo la cerimonia, il corpo riposerà al cimitero di San Firenze, località a cui Di Rocco era legato e dove di recente aveva acquistato una casa. Intanto, sulla tragedia avvenuta venerdì sera, 12 settembre, in zona La Pace, è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale. La pm Julia Maggiore coordina le indagini, partite dai rilievi eseguiti sul posto dalla polizia municipale di Arezzo, che ha raccolto testimonianze ed elementi utili a ricostruire la dinamica. Dopo l’impatto, i sanitari del 118 avevano prestato le prime cure al ristoratore, trasferito d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso a Careggi. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e nella mattinata di sabato 13 settembre è stato dichiarato il decesso. La scomparsa di Emanuele Di Rocco, 50 anni, ha lasciato sgomenta la città. Il Passaparola, da lui gestito da tempo, era diventato un punto di riferimento per intere generazioni di aretini. Sui social e di persona in tanti stanno manifestando il loro cordoglio, ricordandolo come un uomo capace di unire professionalità e relazioni sincere.