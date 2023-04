L’ultimo Bar Il chitarrista di Ruggeri presenta il suo libro

Il rapporto tra Foiano della Chiana, i libri e la musica si arricchisce di un altro appuntamento prestigioso ed originale. Massimo Bigi, strumentista e cantautore, storico chitarrista di Enrico Ruggeri, presenterà domani alle 17 a Foiano Sala Carbonaia, il suo ultimo lavoro solista. Un libro di racconti con allegato un nuovo cd con otto brani scritti, suonati e prodotti in collaborazione proprio con Enrico Ruggeri e con l’apporto artistico di Andrea Mirò. L’Ultimo Bar, questo il titolo del libro che rappresenta un viaggio nel cuore dell’umanità. Il bar raccontato da Bigi è un silenzioso e rumoroso rifugio di peccatori, dove i personaggi si raccontano e si purificano. Ognuno porta la sua croce, annegata in cocktail, in un liquore o in una birra, in una qualcosa che possa nascondere il dolore o farlo venire a galla. L’Ultimo Bar è un insieme di racconti e canzoni che narrano e sottolineano aspetti e carattere di personaggi che frequentano un immaginario bar della provincia americana. Bigi ha girato a Foiano della Chiana, proprio nella sala Carbonaia, il videoclip “Camminammo”, brano che apre l’album e in questa storica sala torna per far conoscere il suo nuovo progetto. Ingresso libero