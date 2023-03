"L’ultimo bacio, la mia vita senza Lele" Petri, Alma racconta 20 anni dopo

di Alberto Pierini "Ho rivissuto quei momenti milioni di volte". Alma Petri porta dentro il dolore del primo giorno, quello della morte del marito Emanuele, ucciso dalle Brigate Rosse sul diretto Arezzo-Roma. Venti anni fa, il 2 marzo del 2003. Ma non ha paura di parlarne. Quante volte ha rivisto dentro di sè quei momenti? "Milioni ma faccio fatica a rivivere la giornata da cima a fondo: ogni tanto si solleva un tassello di quel puzzle" Le fa male tornare a quel 2 marzo? "Sì ma lo faccio da sempre e per scelta, anche nelle scuole" L’ultimo ricordo di Emanuele? "Quella mattina: ogni volta che Lele andava via se ero ancora a letto, mi dava un bacio sulla fronte" E quel giorno era domenica.. "Sì, ricordo la sensazione di quel bacio, mai avrei pensato sarebbe stato l’ultimo" Dovevate rivedervi a pranzo.. "Già, lo avrei aspettato per mangiare e con me Angelo: aveva 19 anni". Non doveva essere di turno.. "No, lo aveva scambiato per aiutare il suo grande amico carabiniere, rimasto paralizzato e lunedì lo avrebbe portato alla fisioterapia" Quando ha cominciato a capire? "Tardi: continuavano a chiamarmi per sapere come stesse Emanuele, rispondevo che era al lavoro" Finché.. "Mi chiamò proprio Roberto, il suo amico, singhiozzava: di colpo quei tasselli si sono ricomposti" Ed è corsa a...