L’ultimatum di Meoni: "Il centrodestra decida"

"A fronte di numerose richieste da parte di cittadini e forze sociali, che mi chiedono di proseguire nell’impegno di primo cittadino, invito i partiti di centro destra, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ad un incontro, in considerazione delle prossime scadenze, o ad un palese diniego della mia candidatura". Il sindaco in carica Luciano Meoni sceglie la strada di una lettera aperta ai partiti per uscire dall’impasse politico che si è creato a Cortona. Lo fa con una lettera, solo a mezzo stampa, alle forze politiche con cui ha vinto le elezioni nel 2019 chiedendo loro di fare chiarezza e rilanciando un ultimo, anche se probabilmente tardivo, appello all’unità. L’invito, infatti, arriva dopo i numerosi tentativi di conciliazione tentati anche dai livelli regionali dei partiti a cui Meoni non ha mai dato seguito e poco prima di una riunione decisiva tra i partiti (prevista per la prossima settimana), da cui, salvo colpi di teatro dell’ultima ora, emergerà un candidato alternativo e unitario di tutto il centro destra. In pole c’è l’attuale presidente del consiglio comunale e vicepresidente della provincia Nicola Carini figura di riferimento di Fratelli D’Italia. "Come tutte le maggioranze, la nostra vede tre partiti e una lista civica – scrive Meoni di suo pugno - a volte possono anche avere dei "dissapori", tuttavia gli stessi non sono mai prevalsi rispetto all’interesse pubblico, tanto da portare avanti progetti importanti con ottimi risultati, per questo ringrazio tutti i gruppi consiliari e gli assessori". Meoni, poi, elenca la bontà del suo operato. "Oggi vantiamo tutti gli indicatori positivi, rispetto al nostro arrivo, dalla sanità, turismo, lavori pubblici, manutenzioni, sociale e sport, oltre ad una migliore organizzazione della struttura comunale, non da meno il bilancio che ha dato e sta dando risorse importanti al territorio". Analisi che gli serve per dare una "stoccata" al centro destra a cui ricorda "che un eventuale cambio di ‘rotta’ e un eventuale diniego dovrà essere spiegato bene alla cittadinanza". Da qui l’appello a Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia. "Lascio a voi l’ultima parola, questo come forma di rispetto, nonostante alcuni attacchi e distinguo personali, sono disponibile per essere di nuovo il candidato di tutto il centro destra,Sono un uomo di centro destra e rimarrò fedele e coerente come sempre, la mia lista civica Futuro per Cortona è pronta per dare una mano".