"L’ultima volta che siamo stati bambini", il film di Bisio al Masaccio

Stamani alle 10 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni ci sarà la proiezione del film di Claudio Bisio "L’ultima volta che siamo stati bambini". La Memoria rivive così in tante iniziative a San Giovanni. Siamo a Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Italo è il ricco figlio del Federale, Cosimo ha il papà al confino e una fame atavica, Vanda è orfana e credente, Riccardo viene da un’agiata famiglia ebrea. Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce "la più grande amicizia del mondo", impermeabile alle divisioni della Storia che insanguina l’Europa. Introdurrà Luigi Nepi, docente di Cinema all’Università degli Studi di Firenze. L’iniziativa è rivolta alle scuole secondarie di primo grado e al biennio della secondaria di secondo grado ma è aperta a tutta la cittadinanza. Stasera alle 21,30 a Palomar, la casa della cultura di San Giovanni, si terrà invece la conferenza di Giorgio Seveso, critico d’arte e curatore della mostra di Marco Fidolini. Di padre italiano e madre francese, dopo gli studi compiuti tra Savona, Ancona e Torino, Seveso si stabilisce definitivamente a Milano dal 1969, dove lavora con Mario De Micheli e collabora stabilmente come critico d’arte con il quotidiano l’Unità per quasi trent’anni. Ha curato un folto numero di monografie dedicate a personalità e movimenti dell’arte contemporanea figurativa, e ha realizzato numerosissime rassegne di pittura e scultura di respiro nazionale e internazionale, soprattutto sul tema del rapporto etico tra l’arte, l’uomo e la realtà. Insieme all’artista Marco Fidolini che ha allestito la mostra "Passato e presente: la scatola di Dachau et cetera" affronteranno il "Coraggio della pittura" nel raccontare la storia. Domani lo stesso incontro sarà proposto alle scuole secondarie di secondo grado alle 10 nell’aula magna del centro di GeoTencologie. L’evento sarà aperto alla cittadinanza. Domani alle 16 a Palomar la presentazione del libro "La shoah spiegata ai bambini".