L’ultima vittoria a settembre 2021

Porta Crucifera sfiderà il buratto con Lorenzo Vanneschi e Niccolò Paffetti. Il primo, classe 1994, agronomo, ha 28 anni. Ha vinto un’edizione, quella del 5 settembre 2021 in coppia con Adalberto Rauco, e colpito due volte il centro (settembre 2018, settembre 2022).

Paffetti, invece, è al suo debutto in Giostra e sarà il più giovane in piazza con i suoi 23 anni. Ha esordito con i rossoverdi come giostratore di riserva nel 2019, disputando cinque prove generali e vincendone una nel giugno 2022. Lavora nell’azienda orafa di famiglia.