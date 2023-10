L’ultima fermata. Nodi della politica e questioni tecniche. Ma Arezzo può vincere

D’Ascoli

Sembrava tutto fatto. Era stata addirittura per prima la Regione Umbria ad aver indicato la soluzione di Rigutino nel suo piano dei trasporti per la linea lenta che da lì. La Toscana con Giani, poi, non si è mai nascosta. Siena gioca una partita in cui non sarà mai protagonista (le ipotesi senesi sono state già sostanzialmente abbandonate) mentre il dietrofront dell’Umbria fa dire parole severe anche al sindaco che pure condivide lo schieramento politico. Una nuova richiesta che potrebbe trovare sponda nel ministro Salvini, poco propenso a scontentare una regione in cui si vota a primavera. Nodi politici che si legano ai timori delle organizzazioni economiche che, in forme diverse, hanno anche la rappresentanza di Siena. Una serie di lacci e lacciuoli che si annodano tra gelosie e campanilismi. In generale su Medioetruria si percepisce un sommesso pessimismo. La parola è passata ai tecnici che potrebbero anche confermare il miglior impatto economico di Rigutino, ma la politica riuscirà a rispondere alle reali richieste del mercato che Trenitalia e Italo rappresentano. L’alternativa di Creti sarebbe una dannazione per tutte le stazioni a nord della provincia, soprattutto per chi viaggia verso Firenze e il settentrione. Insomma qualsiasi logica premia Rigutino, da anni. Sarà la politica a dover dimostrare il coraggio di scegliere la soluzione migliore, al di la delle convenienze elettorali. Non è il momento di arrendersi: la partita si può ancora vincere. Arezzo, però, deve fare squadra.