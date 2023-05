L’ultima cena con Street food Specialità e sfilata di auto d’epoca

"Street food festival in tour" in edizione ridotta a Montevarchi dove erano attesi nei tre giorni della manifestazione anche espositori da alcuni centri dell’Emilia Romagna. La devastante alluvione degli ultimi giorni ha impedito agli operatori del cibo di strada di quelle zone di rispondere alla chiamata degli organizzatori, l’amministrazione comunale, la Pro Loco e il Centro Commerciale Naturale "Vie di Montevarchi". L’iniziativa, seppur ridimensionata nel numero di banchi e gazebo, ha avuto fin da venerdì e nonostante un meteo assai poco primaverile il potere di attrarre molte persone in piazza Varchi per gustare le specialità preparate sul momento dagli chef itineranti che saranno al lavoro anche questa domenica dalle 10 alle 24.

Si tratta del secondo appuntamento montevarchino con il festival che nella prima uscita di fine marzo aveva registrato presenze da record anche per l’abbinamento con "Varchi Comics", la celebre rassegna del fumetto e del fantasy. Adesso si replica e, come di consueto, saranno in tanti a scegliere di trascorrere qualche ora della giornata all’ombra del municipio per assaporare le birre artigianali e degustare le tipicità della fiera dei sapori dedicata in particolare ai prodotti regionali e toscani di qualità, come ad esempio gli hamburger di cinta senese. Altro motivo di richiamo oggi la tappa finale del Grand Tour Culturale organizzato dal Club Altotevere federato dell’Automotoclub Storico Italiano.

Circa 30 auto vintage sfileranno per le vie dell’ovale fino a piazza Vittorio Veneto, dove rimarranno esposte dalle 10 alle 14. Gli equipaggi verranno accolti dai volontari della Pro Loco, che collabora all’evento, e accompagnati in un percorso attraverso storico e culturale con visite guidate ai musei Paleontologico e di Arte Sacra. Quindi gli ospiti si sposteranno al Circolo Stanze Ulivieri per una conviviale nel segno del Conte Volante Gastone Brilli Peri simbolo dello sport montevarchino. E a proposito di motori domani la città sarà meta di una frazione del "Motogiro d’Italia", la trentaduesima Rievocazione Storica della corsa organizzata dal Moto Club Terni – L. Liberati P. Pileri, in accordo con la Federazione Motociclistica Italiana e Internazionale, che vanta oltre 200 iscritti da tutti i continenti. L’arrivo dei partecipanti è previsto attorno alle 15.30 per il Controllo a timbro ad apertura oraria in piazza Varchi.