L’ultima carezza tra i fiori da non perdere

Non posso perdere anche i suoi fiori". E’ la carezza che Lorenzo riserva a Vanessa, la sua compagna di vita: l’ha persa nella maledetta mattina di sabato. Erano fuori insieme. Lei si è andata ad incrociare con chi guidava nella sua direzione senza averne diritto. Perché alle 9 era ubriaco fradicio. Lorenzo era rimasto poco indietro, ha sentito l’impatto, ha visto la clessidra del tempo svuotarsi. È corso, ha chiesto aiuto. Tutto inutile. Mentre l’investitore se ne andava, come avesse schiacciato una mosca. E invece era una donna, con la sua vita, le sue paure, le sue passioni. Tra cui i fiori. "Dovrò dare il mille per mille, perché i tuoi stupendi fiori non mi abbandonino anche loro". Lo darà. Perché ha perso tutto. Ma non le sue priorità. Non le ragioni del cuore.

