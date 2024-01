Luigi Alberti nuovo direttore di Teletruria: "Pronto a questa sfida per i nostri 50 anni"

AREZZO

Cambio di direzione a Teletruria, Luigi Alberti (nella foto) è il nuovo direttore responsabile. "Dopo 22 anni nella grande famiglia di Teletruria, e ad un passo dalla pensione, sono ancora qua" sorride Alberti che succede al collega Luca Caneschi, oggi addetto stampa dell’Arezzo Calcio. "Luca mi lascia un compito molto importante – le parole di Alberti – ha fatto un grande lavoro in questi sei anni. Adesso si apre una nuova sfida, anche perché è l’anno del 50esimo di Teletruria; vi do già appuntamento tra 50 anni quando, sicuramente, Teletruria sarà ancora al servizio dell’informazione". Sessantasei anni, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato prima al Corriere Aretino, poi alla Gazzetta di Arezzo e infine al Corriere di Arezzo. Dal 2002 fa parte della redazione di Teletruria dove si è occupato di sport, politica, economia e cronaca in generale.

Dal 2003 conduce Domenica Sport. Sempre su Teletruria ha condotto 12 edizioni di Block Notes e 6 di Caffè Bollente oltre che (S)punti di Vista. Alberti è ormai volto conosciuto e apprezzato. "Sarò un direttore-redattore nel senso che proseguirò il mio impegno con i colleghi, certo che daranno il massimo visto che Teletruria affronterà quest’anno un traguardo importante quello dei cinquant’anni di vita ininterrotta che la colloca ormai come la televisione più antica d’Italia". Nel palinsesto del 2024 conferme e ritorni, tra cui "Caffè bollente" condotto dallo stesso Luigi Alberti e i consueti programmi che hanno fatto la fortuna dell’emittente. Tra le novità spazi dedicati agli animali, agli anziani e all’Umbria. A Luigi congratulazioni da parte de La Nazione e un grande in bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico.

Gaia Papi