L’ufficio postale cambia gli spazi

Progetto "Polis", al via il 24 aprile i lavori nell’ufficio comunale di Capolona per il miglioramento dei locali e dei servizi. Dal 27 aprile e fino al 27 luglio, l’ufficio di viale Dante sarà quindi temporaneamente trasferito in un container collocato nel resede attiguo all’immobile oggetto dei lavori, dotato di Atm fruibile 24 ore su 24 con l’orario che non subirà variazioni.

L’ufficio postale riaprirà nella propria sede il 31 luglio e diventerà uno sportello al quale accedere per una molteplicità di servizi di pubblica amministrazione.

"Tra poco inizieranno i lavori al nostro ufficio postale – spiega il sindaco Mario Francesconi – chiedo quindi ai cittadini un po’ di pazienza per eventuali disservizi che ci saranno in questi mesi. Si tratta però di un intervento molto importante per la nostra comunità perché porterà notevoli migliorie sia nei locali ma anche nei servizi offerti".