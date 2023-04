Ludovico il vampiretto che non sapeva volare in scena a Cavriglia

"Il teatro resta sempre aperto": questa è l’idea che anima la programmazione e il ruolo del Teatro Comunale di Cavriglia. Dopo il successo della settima edizione della rassegna Materiali In Scena, in autunno, e della stagione di Fondazione Toscana Spettacolo, in inverno, il Comune di Cavriglia e Materiali Sonori organizzano una nuova serie di appuntamenti in primavera. E’ "l’urgenza del teatro", sette eventi come speciali suggerimenti che provengono dal territorio del Valdarno tradizionalmente ricco di proposte culturali, che fanno dello storico spazio cavrigliese un importante punto di riferimento per chi vuol fare teatro e musica, sia per progetti professionali che per compagnie amatoriali.

Si comincia questa sera venerdì 14 aprile alle 21,30 con "Ludovico - il vampiretto che non sapeva volare", un divertente spettacolo per grandi e piccoli, tratto dai libri di Pietro Grifoni, con la regia di Annalisa Cuccoli e la direzione artistica di Massi Fruchi. La produzione è dell’Associazione Culturale Paro Paro.