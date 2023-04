Lucignano scalda i motori Casini alla prima tappa verso il Festival dei borghi

di Luca Amodio

Lucignano scalda i motori e si prepara al Festival nazionale de I Borghi più belli d’Italia. Il taglio del nastro della kermesse è in programma nel cuore della Valdichiana l’8 settembre per una tre giorni di iniziative culturali e promozionali, dove tra gli invitati spicca il nome del ministro alla cultura e al turismo, oltre ai vertici istituzionali regionali e locali. Ma l’afflusso, in termini di presenze totali, è stimato ad almeno qualche migliaia, almeno a vedere le edizioni passate dell’iniziativa che hanno sempre riscosso grande attenzione tra il pubblico. Ancora il programma dell’evento è in fase di bozza ma non mancheranno tanti stand, ognuno rappresentativo di un diverso territorio, così come ci sarà una parte convegnistica per discutere degli esempi virtuosi dei borghi italiani e delle difficoltà che incontrano. Spazio anche al folklore con cortei storici, al buon cibo e ai prodotti tipici con il "mercato dei borghi" allestito ad hoc per raccogliere le ricchezze del Belpaese. La macchina organizzativa è già partita e lo scorso fine settimana, il sindaco di Lucignano Roberta Casini ha presentato ufficialmente l’appuntamento nel borgo arigentitino di Sambuca, in Sicilia, in cui si è svolta la XXIII assemblea nazionale dell’associazione che raccoglie i borghi più belli d’Italia. E infatti, il weekend siculo di iniziative ed eventi è culminato sì con il bilancio dell’ente in cui sono presentate inoltre le strategie future, ma anche con l’invito ai delegati nazionali nel paese dell’Albero d’oro.

L’intervento di Casini è stata anche occasione per mostrare ai partecipanti provenienti da tutti gli angoli dello stivale le bellezze del territorio grazie ad un video realizzato ad hoc per la giornata che ha potuto dare un "assaggio" ai presenti di cosa lì aspetterà a fine estate. I borghi invitati sono ben 350 e questo non è che un indicatore dei riflettori che saranno puntati sul territorio per l’occasione.

Infatti, commenta soddisfatta Casini: "E’ per noi motivo di orgoglio e soddisfazione far parte del prestigioso novero de I Borghi più belli d’Italia, non solo perché questa appartenenza è certificazione di bellezza diffusa, ma anche perché l’associazione è volàno di promozione e lavora per la sensibilizzazione riguardo a tematiche molto vicine alla vita stessa dei cittadini e che ci stanno molto a cuore".