Lucia Lupetti è il commissario della Lega "Serve stabilità con il buon senso di tutti"

È Lucia Lupetti, già capogruppo in consiglio comunale, ad assumere l’incarico di commissario della sezione Lega di Cortona. La sua nomina è stata conferita dal segretario provinciale Gianfranco Vecchi e arriva a poche settimane di distanza dalle dimissioni di Alessandro Storchi che aveva lasciato la guida del partito, probabilmente perché non più in linea con le decisioni prese a livello locale. Il nuovo commissario subentra al segretario dimissionario fino a nuovo congresso. "Il commissario neo eletto - conferma il segretario provinciale Vecchi- consapevole dell’importanza del ruolo, sarà chiamato a dare continuità a quanto già iniziato dal segretario uscente al quale va sin d’ora il ringraziamento per quanto svolto, nell’interesse unico di far crescere la sezione". La segreteria provinciale augura quindi buon lavoro al nuovo commissario certa che saprà svolgere al meglio questo importante ruolo.

"Il futuro sarà molto importante ed è per questo che la stabilità e la prosecuzione di quanto iniziato, saranno i cardini fondamentali per una buona riuscita" commenta la neo eletta Lupetti sottolineando che fisserà come obbiettivo primario il territorio con attenta analisi delle piccole e grandi problematiche, cercando di far prevalere il buon senso. "Buon senso significa anche buon governo. Le dinamiche politiche non sono adesso una priorità. L’unione, il dialogo e la condivisione sono e saranno sempre importanti per una buona riuscita. E questo è quello che serve per concludere al meglio il vecchio mandato, e per approcciarsi alla prossima tornata elettorale vicina ma non imminente", conclude Lupetti.