Luci fragili e mani strette contro l’orrore

Il buio della ragione e dei sentimenti cede il posto alla luce. Una luce fragile, quella di una fiaccola. Anzi, di mille fiaccole attese domani sulla "Via Crucis" di Sara. Morta sotto i colpi di chi diceva, forse tanto tempo fa, di amarla. Colpi affondati nel riserbo di una piccola casa: tanti colpi, venti solo sul povero corpo di Sara. Uccisa con la mamma, proprio quando si stringevano insieme per resistere. Ed è insieme che la città prova a reagire. Una fiaccolata nel silenzio, fino al portoncino del dolore. Pensieri, per chi crede preghiere, emozioni: un gesto di umanità, per dirla con il Vescovo, davanti alla disumanità. Già diversi mazzi di fiori sono "cresciuti" su quel portoncino. Deposti da mani belle quanto anonime. E che ora provano a stringersi. A stringersi insieme.

