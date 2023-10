Luca Signorelli per la chiesa di San Domenico, storia di una committenza è il tema della conferenza in programma oggi a Cortona. L’appuntamento è alle ore 16,30 nel luogo che ospita una delle opere degli itinerari signorelliani cortonesi, ovvero la "Madonna con bambino, santi e un committente", grazie all’intervento di Eleonora Sandrelli. La Fraternita laica domenicana Beato Pietro Capucci che ha sede in San Domenico, impegnata da tempo nella promozione della chiesa e del suo patrimonio culturale, ha voluto partecipare alle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Luca Signorelli proponendo una conferenza che, partendo dall’opera presente nella chiesa di San Domenico, ripercorra il contesto cortonese delle opere cortonesi di Luca Signorelli. La conferenza, che arriva a chiusura proprio della mostra Signorelli500, verrà arricchita dalla partecipazione del gruppo degli Araldi di Santa Margherita che presenteranno alcune Laude dedicate alla Madonna e al tempo della passione, temi questi assai cari al Maestro cortonese. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Cortona, dall’Accademia Etrusca e dal Maec.