"Love is in the air". Le officine della carta alla Casa sull’Albero

Tante le attività di febbraio alla libreria La casa sull’albero di Arezzo. Ci sono le letture per i piccolissimi, Tre storie ed una tazza di thè e le Officine della carta con Ilaria Gradassi che celebrano San Valentino. Oggi 14 febbraio alle ore 17 per bambini da 6 a 11 anni e alle 18,15 per bambini da 3 a 5 anni con genitori c’è Love is in the air". Un appuntamento speciale de Le officine della carta a cura di Ilaria Gradassi dedicato alla festa degli innamorati. Un atelier per leggere insieme e giocare con parole, immagini, pieghe, ritagli, strappi. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 10 euro. Sabato 17 febbraio alle 18 da 18-36 mesi letture per i piccolissimi. Prime esplorazioni nel mondo dei libri. Ogni volta un libro ed una scoperta diversa. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 7 euro (bambino + genitore). Da martedì 20 febbraio alle 17,30 da 6-11 anni c’è Perché le stelle non ci cadono in testa?Pianeti, costellazioni e viaggi spaziali. Un ciclo di 4 appuntamenti per chi ama osservare il cielo il 20 e 27 febbraio e il 5 e 12 marzo. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 40 euro per l’intero percorso o acquisto di 4 libri dalla bibliografia proposta. Mercoledì 21 marzo alle 18 dai 4 anni Three, two, one…let’s read, letture e conversazioni in lingua inglese con Merryl. Solo su prenotazione, al costo di 10 euro.