Lotterie di Pasqua baby lab e apericene le feste nei quartieri

Pasqua nei quartieri della Giostra. Appuntamento al quartiere di Porta del Foro dove è in programma un laboratorio per bambini a tema pasquale, l’apericena di Pasqua e la lotteria del’uovo. Tutto organizzato per domani sabato 8 aprile allo scopo di fare gli auguri a quartieristi e sostenitori. "Il Gruppo Donne del Quartiere di Porta del Foro e il Quartiere tutto – spiegano i giallo rossi - vuole augurare a tutti una Buona Pasqua e lo fa passando una stupenda giornata insieme, sabato 8 aprile. Organizziamo un nuovo divertentissimo BabyLab a tema Pasqualino a partire dalle ore 17.30 e una divertente caccia al tesoro. A seguire, dalle 19.30 in poi, Apericena a buffet al costo di 5 euro e dopo cena sarà possibile partecipare alla Lotteria dell’uovo. Aspettiamo tutti i bambini e le loro famiglie che vogliono partecipare". Il circolino del quartiere di Porta Crucifera mette in vendita le uova di cioccolato rosso verdi, lotteria di Pasqua e briscole dell’agnello a Porta Santo Spirito. Proprio con il ricavato della lotteria di Pasqua il quartiere della Colombina intende fare una donazione al reparto di pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo. In palio uova di Pasqua.