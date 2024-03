Lotta al melanoma. Donati tre strumenti

Ancora una donazione del Calcit Valdarno all’ospedale Santa Maria alla Gruccia. Tre dermatoscopi manuali di ultima generazione andranno infatti ad arricchire la strumentazione del reparto di dermatologia del nosocomio valdarnese. "Si tratta di strumenti importanti per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori cutanei - ha dichiarato la dottoressa Maria Silvia Guidetti, direttrice Uosd Dermatologia - che ci consentono di aggiornare la dotazione strumentale attuale utilizzata negli ambulatori di primo e secondo livello. Da decenni, ormai, si assiste ad un continuo incremento dei tassi di incidenza per il melanoma cutaneo e per i tumori cutanei non melanoma e, pertanto, l’implementazione dei servizi legati alla prevenzione secondaria è di fondamentale importanza per diagnosticare precocemente questi tumori negli stadi iniziali di malattia". La Uosd di Dermatologia, a tre anni dalla sua attivazione, ha lavorato per implementare i servizi già presenti per garantire il rispetto dei tempi di attesa. Particolare attenzione è stata data all’oncologia cutanea con un incremento dell’attività chirurgica oncologica sia ambulatoriale che in day surgery. Sono stati aperti ambulatori per la presa in carico dei pazienti affetti da melanoma e non melanoma skin cancer che prevedono una valutazione multidisciplinare. "Esprimo un sincero ringraziamento al Calcit per questa donazione – ha affermato la dottoressa Patrizia Bobini, direttrice dell’ospedale – e per l’attenzione costante che l’associazione rivolge a questa struttura, nel solo interesse di migliorare la qualità dell’assistenza agli utenti e al contempo l’attività degli operatori sanitari che ogni giorno si prodigano nel proprio lavoro".