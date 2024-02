Lotta ai furbetti del ticket sanitario. Dalla Asl partiti più di 5 mila avvisi

di Matteo Marzotti

AREZZO

Sono partite solo pochi giorni fa e in breve tempo le lettere inviate dalla Asl toscana sud est arriveranno nelle abitazioni di quei cittadini che non avevano diritto all’esenzio del ticket sanitario. Va subito detto che si tratta di avvisi bonari, vale a dire di lettere che comunicano agli utenti l’accertamento effettuato e che allo stesso tempo chiedono il pagamento entro 60 giorni di quanto dovuto nell’anno oggetto del controllo, che nel caso specifico è il 2017. Sulla base dei numeri forniti dalla stessa Asl, nell’area sud est (Arezzo, Siena e Grosseto) per l’anno 2016 sono stati inviati qualcosa come 5.273 avvisi, per poter recuperare oltre 617 mila euro, una media di 117 euro a persona.

Nel 2017 - che è poi l’anno per il quale adesso sono partite le lettere - sono 5.091 gli avvisi che arriveranno in varie abitazioni con l’obiettivo di recuperare i 580 mila euro mancanti all’appello, per una media di 114 euro a persona. Quello della Asl è un lavoro di controllo incrociando i dati, ed è ovviamente indietro di alcuni anni proprio perché il controllo avviene analizzando i dati in possesso all’Agenzia delle Entrate, le dichirazioni dei redditi, il Ministero del Lavoro (in considerazione delle esenzioni legate ai disoccupati) e così via. Raccolti i dati, confrontati con le dichiarazioni per l’esenzione, vengono inviati gli avvisi laddove un utente ha dichiarato di aver diritto all’esenzione senza tuttavia averne i requisiti. Come spiega il personale della Asl viene aperta una istruttoria che serve a capire se l’errore è stato in buonafede o meno.

Sulla base delle esperienze pregresse c’è chi prova a fare il furbetto, ma molto spesso si tratta di disattenzioni al momento della presentazione delle domande di esenzione. E’ il caso più diffuso ed è quello che interessa il codice E01, ovvero chi ha più di 65 anni con un reddito familiare fiscale inferiore ai 36.125 euro. "È il caso ad esempio di persone anziane che non conteggiano il reddito del coniuge e quindi dichiarano di aver diritto all’esenzione quando in realtà non è così" spiegano dagli uffici della Asl. Che il caso sia diffuso lo dimostrano i numeri degli avvisi partiti per il 2017. Sono 1.636 (il dato più alto) quelli destinati alla categoria degli ultra 65enni, seguiti da chi nel 2017 era disoccupato (1.619). Ecco quindi 182 avvisi per pensionati sociali e familiari a carico, 158 per i titolari di pensioni minime, quindi 1.496 avvisi per chi rientrava nella categoria del ticket aggiuntivo, abolito dal primo settembre 2020, per cui nei prossimi anni si ipotizza un media di 3.500 casi all’anno. Come detto per il momento si parla del 2017, e solo successivamente si passerà ad anni più recenti. Ad ogni modo i numeri della Asl fotografano per il 2018 ben 657 mila euro da recuperare tramite 5.172 avvisi che salgono a 5.725 per il 2019 finalizzati a rintracciare 729.400 euro in tutta l’area sud est. Insomma - salvo ovviamente ricorsi da presentare e vincere - al momento fuori dalle casse mancherebbero tra 2017, 2018 e 2019 qualcosa come 1,9 milioni di euro.

Già perchè va sempre tenuto a mente che si tratta di contestazioni a cui il cittadino può ovviamente controbattere presentando argomentazioni e documentazioni difensive con le modalità riportate nelle lettere dove troverà il codice di esenzione che ha prodotto un esito negativo al controllo e una breve sintesi della motivazione. Altrimenti non resterà altro da fare se non pagare, con il recupero che si aggira al 60% al primo avviso.