Lotta a Cortona: l'ultimo atto dell'attivismo ambientale incontra l'arte

CORTONA

A Cortona l’attivismo per l’ambiente sposa l’arte. Nell’ultima giornata del cartellone di Kilowatt Festival arriva in città l’artista e attivista Lotta. Alle 19 di domani nel chiostro del Centro Convegni Sant’Agostino, si esibirà con lo spettacolo "Detonazione" voce e contrabbasso, scritto e interpretato da Lotta con la regia di Mauro Sarina. Si compone di due atti. Il primo atto "Lotta Traviata" parla di lei e della sua decisione di mettere la sua musica al servizio della causa ambientale, il secondo "52 stagioni" è sull’impatto che ha la "fast fashion" sul pianeta. L’artista ama mantenere uno stampo classico, quello che ha conosciuto nei suoi anni di studio tra liceo e conservatorio. "Una storia di rinascita, raccontata sotto forma di spettacolo recitato e cantato", racconta la giovane artista. "Percorrerò quattro generi musicali, intervallati da brevi parti di monologo per una durata complessiva di trenta minuti. La "Detonazione", titolo dello spettacolo, è quella che ha innescato in me il bisogno di mettermi in gioco per il futuro di tutti, ma è anche quella che ho trasferito in tanti ragazzi (e non) che hanno cominciato a fare attivismo partendo dai propri punti di forza. Il mio obiettivo è trasferire la mia esperienza al pubblico affinché anche altri prendano posizione: questa lotta è una lotta che ci coinvolge tutti, a prescindere dalla situazione sociale, da quella economica, dalla posizione politica o dal genere, non possiamo rimanere indifferenti o scegliere l’ignavia". Il progetto culturale viene promosso nell’ambito del Kilowatt festival dall’associazione culturale Cautha che ha curato gli eventi all’ora dell’aperitivo, oltre a quelli in notturna con dj set. La.Lu.