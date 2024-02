L’orrore negli occhi di Marisa. Il padre fu ucciso con i fratelli: è morta senza avere giustizia

Filippo Boni

(segue dalla Prima)

Si è spenta pochissimi giorni fa Marisa, a 94 anni. L’immagine di quel vecchio disperato che contava le spoglie dei figli, tra cui suo padre, velò per sempre il suo sguardo. "Non ho passato un giorno solo della mia esistenza in cui non abbia rivisto l’immagine di mio nonno che urlava il 4 luglio di tanti anni fa", ripeteva. Sono centinaia i familiari delle vittime dei massacri nazifascisti della Seconda guerra mondiale in provincia di Arezzo come Marisa che non hanno mai ottenuto né giustizia penale (salvo pochissimi casi), né civile. Molti di loro hanno fatto ricorso da un anno sfruttando un decreto ad hoc del governo Draghi dell’aprile 2022 per ottenere un risarcimento dei danni arrecati dai nazisti in quei drammatici giorni.

A Cavriglia i ricorrenti sono oltre cento, ma a quanto pare dopo aver combattuto senza armi contro l’oblio degli armadi della vergogna durato oltre 40 anni e contro le inchieste alleate insabbiate, ora, mentre si apriva un primo spiraglio per ottenere giustizia civile, ci sono nuovi complicati ostacoli, inaccettabili e insormontabili per chi scrive.

Se i ricorrenti sono in attesa di verdetto civile che sopraggiungerà nei prossimi mesi, infatti, i familiari che non avevano saputo tempestivamente del decreto e che non avevano fatto in tempo a fare ricorso, ora rischiano di restare esclusi per sempre da eventuali risarcimenti. Chi non ha ancora presentato causa a quanto pare potrebbe essere tagliato fuori.

Il governo nei giorni scorsi ha dato formalmente parere contrario all’emendamento presentato dal senatore Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama, per ottenere una riapertura dei termini, fino al 30 aprile 2024, per i parenti dei massacrati che intendevano avviare azioni risarcitorie. Il tempo è ormai scaduto e la riapertura dei sembra destinata a rimanere un’illusione.

Una beffa senza fine per quelle famiglie che non hanno fatto in tempo a intentare causa. Perché se per una legge, un decreto, un atto giuridico, legale, politico o amministrativo può esistere un timing, una scadenza o un limite temporale, per il dolore no, non esiste una fine, ma solo un inizio. Le vedove dei massacrati dai nazisti sono tutte morte ormai, dopo 80 anni. Restano ancora figli, nipoti, familiari. Alcuni di quei figli hanno visto l’orrore con i propri occhi, hanno sentito o visto padri o fratelli morire trucidati, non hanno mai ottenuto giustizia e da innocenti sono stati condannati all’ergastolo del dolore. Per loro non esiste un fine pena. Non esiste neppure una scadenza. Se lo portano dentro fino alla fossa del cimitero, il dolore. Lì sopra qualcuno, al massimo un giorno ci pianterà un fiore. Non passerà neppure con un risarcimento, ma poteva essere colto come una parvenza di giustizia tardiva e riparativa. Ne era certa anche Marisa, fino a pochi giorni prima di spegnersi e di rivedere per l’ultima volta suo nonno gridare il nome dei propri figli bruciati con un forcone in mano.