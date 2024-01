L’orrore della guerra dall’alto. La stagione dei bombardamenti nel racconto dei giovani diaristi

Brezzi

Il 7 gennaio di 80 anni fa Arezzo subì uno dei bombardamenti più gravi della Seconda guerra mondiale. Prima 23 bimotori, poi 34 quadrimotori divisi in quattro formazioni otto giorni dopo provocarono un bilancio pesantissimo: cento morti e altrettanti feriti. Alle 12 suona l’allarme, "la solita fiumana di persone dilaga per la campagna". Due giorni dopo (il 17 gennaio) si ha il sesto bombardamento su Arezzo, con la partecipazione di 36 bimotori (scortati da 14 caccia) e si avranno altri 10 morti. Ancora un sabato, il 22 gennaio 1944 partecipano all’azione 24 bimotori, alle 12.38 "le sirene danno l’allarme e la contraerea spara solo 10 colpi". Gli aerei sganciano le bombe "di medio e grosso calibro". Si contano circa 30 morti e una cinquantina di feriti. Il 27 gennaio, nuovamente di sera per un’ora vengono lanciati bengala e bombe cui risponde la contraerea, creando un rumore assordante: è l’attacco "il più spaventoso", stando a Fanciullini poi il 14 febbraio una formazione di 48 bombardieri crea "un finimondo di esplosioni". L’allarme per il nono bombardamento sulla città dura dalle 10 alle 17 e si ebbero una trentina di morti.

Per mesi le popolazioni locali convivono con la paura di un bombardamento. Tra l’armistizio dell’8 settembre 1943 e il luglio 1944, data della liberazione di Arezzo, la popolazione vive infatti il periodo peggiore della seconda guerra mondiale. Già sul finire del 1943 aretine e aretini avvertono di essere nel pieno della guerra totale con l’occupazione del territorio da parte dell’esercito tedesco e l’intensificazione della guerra dall’alto, che si afferma quale quotidiana strategia di attacco su tutto il territorio nazionale: crollano edifici pubblici e privati, monumenti, chiese, scuole, ospedali, impianti industriali, distrutti i porti e linee ferroviarie: la vita quotidiana e la condizione psicologica degli abitanti di città e dei paesi divengono drammaticamente difficili.

La popolazione aretina conosce i bombardamenti, venerdì 12 novembre 1943 quando avverte prima il rumore degli aerei e di lì a poco, un boato.

Come ha descritto Enzo Droandi, nel suo “Arezzo distrutta 1943-44”, le bombe caddero con precisione estrema colpendo punti nevralgici della città.

Passano solo venti giorni quando, il 2 dicembre verso le 11, il quindicenne Almo Fanciullini uscito dalla scuola si dirige verso casa e sente il suono delle sirene e poi "ode il rombo della formazione verso sud". Conta gli aerei: "più ne contavo e più ne vedevo: quelli strani uccellacci coprivano il cielo". Nel suo diario (consegnato, come gli altri citati in questo articolo, all’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano), Almo ricorda come la gigantesca formazione sgancia "numerose bombe per la durata di 90 secondi". Un breve respiro di sollievo, poi verso le 20, mentre le famiglie aretine riunite per la cena commentano il terribile evento della mattinata, di nuovo il rombo dei motori "infine arrivarono le bombe" e "il puzzo di polvere esplosiva arrivò dappertutto" ricorda Piero Antonio Luigi Ceccherini.

Le memorie mostrano stati d’animo contrastanti e contraddittori, soprattutto per i più giovani vivono una specie di seduzione per lo spettacolo misto alla paura: "Eravamo dei cinici – osserva Piero Rosadini, allora ventunenne - perché quasi si godeva ad assistere a questi tristi spettacoli in cui si vedevano squadriglie di aerei che sganciavano le bombe e delle volte si distinguevano in aria per il loro luccichio e poi toccando terra formavano il fatidico fumo".

In un clima di incertezza e tensione inizia il terribile gennaio 1944 e Almo Fanciullini ci offre un dettagliato elenco delle azioni. Il più delle volte, dopo aver sentito il rumore di aerei che si avvicinano, si tira un sospiro di sollievo perché si dirigono su altri obiettivi; oppure si limitano a sorvolare il territorio in funzione di ricognizione; oppure, nella notte lanciano dei bengala, creando una sospettosa attesa di possibili incursioni. Insomma un clima di paura che non si scioglie neppure dopo che quel terribile rumore si è attenuato e la formazione aerea si è allontanata. Gran parte della popolazione per sfuggire alla guerra dall’alto abbandona la città, rifugiandosi nelle campagne.

Lo sfollamento produce un radicale cambiamento, la popolazione è costretta a lasciare i luoghi familiari, gli spazi più amati proiezioni di una dimensione intima; è un’esperienza con una valenza simbolica.

Malgrado tutto, la vita continua e alcuni diaristi sono capaci di mantenere alto il contrasto tra il dolore e lo slancio vitale.

"Era il tempo della paura, delle bombe, dei tedeschi che facevano rappresaglie e razzie e della fame per molti sfollati – scrive l’undicenne Gian Paolo Matteagi – ma era anche il tempo, per i ragazzi come me, della libertà più assoluta, delle giornate trascorse all’aria libera senza l’assillo della scuola, delle prime avventure, delle prime esperienze. Se non avessi paura di dire una bestialità, il periodo dello sfollamento, lo potrei definire come il più bello della mia vita". Cinque giorni dopo il sedicesimo compleanno, Almo Fanciullini scrive: "Domenica 16 luglio 1944. Arezzo liberata! 16 luglio si piange dalla gioia. 16 luglio il più bel giorno. 16 luglio la fine dei tedeschi d’Arezzo... 16 luglio la nostra liberazione e la nostra resurrezione".