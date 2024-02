Loro Ciuffenna. In scena uno spettacolo sulla mafia

Arezzo, 22 febbraio 2024 – Sabato 2 marzo, alle ore 21.00, nell’Auditorium Comunale di Loro Ciuffenna andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il ridicolo onore”, di e con Giulio Cavalli. La “giullarata” portata in scena da Cavalli serve a tenere ancora attiva l’attenzione e il dibattito sulle mafie. Sono passati più di 30 anni, Falcone e Borsellino li commemoriamo eppure non hanno nemmeno finito di raccontarci tutta la loro storia. Ancora non sappiamo chi ha posato i fiori e chi ha posato le bombe. Non se ne parla più, non ne parlano più. Le mafie sono scomparse dai radar del dibattito pubblico e della politica eppure le operazioni della Magistratura raccontano una realtà ben diversa. Recuperando i canoni dei giullari del ‘500 si percorre la storia delle mafie smontando il presunto onore di presunti boss che si sgretolano di fronte alla risata. Poiché ridere di mafia è il modo migliore per neutralizzarla e praticare la memoria è un dovere, ridere e ricordare sui palchi è il modo migliore per additare le mafie e per provare a sconfiggerle. Giulio Cavalli è attore, scrittore, giornalista, regista teatrale e drammaturgo di fama nazionale noto anche per la sua dedizione al tema della lotta alle mafie affrontata attraverso le sue opere. Lo spettacolo teatrale del prossimo 2 marzo è organizzato dalla Pro Loco di Loro Ciuffenna in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e sarà ad ingresso gratuito.