Loris Beoni e il Montevarchi. Le strade si dividono

Arezzo, 28 maggio 2024 – Le strade tra l'allenatore Loris Beoni e l'Aquila Montevarchi si separano in maniera ufficiale. Nel tardo pomeriggio di ieri la società rossoblù ha infatti comunicato che non sarà rinnovato il rapporto con il tecnico aretino. "Decisione - ha spiegato il Montevarchi Calcio - scaturita dal voler intraprendere un atro percorso tecnico. Ringraziamo nuovamente Beoni per il lavoro svolto e gli auguriamo il meglio per il suo futuro". Per l'ex collaboratore di Sarri si apre una nuova avventura in Romagna, allo United Riccione, che ha come direttore sportivo l'ex sangiovannese Fabrizio Alunni. Il Ds aquilotto Donello Resti si metterà adesso al lavoro, se non l'ha già fatto, per individuare il nuovo allenatore del Montevarchi.