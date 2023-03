L’Ordine dei medici apre le porte ai cittadini Conferenze su formazione e assistenza

Sarà una primavera densa di appuntamenti per l’ordine dei medici ed odontoiatri della Provincia che apre le sue porte ad associati e a tutta la cittadinanza. Si parte con mercoledì 5 aprile dove si terrà un evento patrocinato dalla federazione nazionale degli ordini dei medici dove il tema trattato sarà l’accesso ai documenti amministrativi, un argomento delicato che verrà approfondito da legali specializzati capitanati dall’avvocato Donata Pasquini. Una giornata che coinvolgerà dipendenti e consiglieri degli ordini dei medici di tutta Italia, un ruolo che sta diventando sempre più importante, come ha voluto sottolineare il dottor Roberto Monaco, segretario nazionale della Fnomceo. All’incontro sono attesi un centinaio di partecipanti, sia in presenza che online. Il 12 aprile invece sarà il turno di Empam, l’ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria che incontrerà tutti gli iscritti. A tutta formazione, quindi e non solo nell’ambito amministrativo. Spazio anche a quella clinica. Come ha spiegato il presidente Droandi, ci saranno eventi medici come l’incontro di sabato 15 aprile sulla patologia funzionale del giunto tenuto dal direttore della chirurgia generale del San Donato, il dottor Marco De Prizio o gli appuntamenti, ormai consolidati, dei giovedì dell’ordine dove professionisti di ogni materia tengono conferenze e congressi aperti a tutti i medici.