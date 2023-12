L’Orchestra Instabile testimonial della città sugli schermi di Rai 1

La Città di Arezzo con la sua Fortezza Medicea, il Prato e tutte le sue meraviglie, saranno protagonisti della Trasmissione "Linea Verde" in onda su Raiuno.

L’appuntamento è per domani sabato 9 dicembre a partire da mezzogirono. Particolare attenzione è stata data, durante le riprese della trasmissione, ad Oida l’Orchestra Instabile di Arezzo chiamata come rappresentante della cultura artistico-musicale ed anche come colonna sonora della città per un servizio dedicato al territorio aretino.

Bella musica quindi e belle immagini nella splendida cornice del Teatro Vasariano che ha visto protagonisti i noti Musicisti aretini di Oida: si sono esibiti, Lorenzo Rossi, Giulio Cuseri, Serena Burzi, Erika Capanni, Elisa Pieschi e Paolo Vaccari diretti dal Maestro Alessio Tiezzi. La conduzione del servizio è stata affidata a Federico Quaranta. In sottofondo la musica suggestiva di archi e fiati aretini, e tutto intorno le immagini più belle della città, biglietto da visita per il pubblico e i telespettatori di Rai Uno.