L’Orchestra a Plettro . Città di Arezzo col soprano Matteini

Oggi alle ore 17.30 nel salone del Circolo Artistico di Arezzo, appuntamento con: "Auguri in Musica", un concerto di Natale tra grandi classici e melodie immortali con Orchestra a Plettro Città di Arezzo diretta da Maria Grazia Donati e la voce solista di Gaia Matteini. Un evento originale poichè questo particolare tipo di orchestra è unica in tutta la provincia di Arezzo ed in generale è raro ascoltare una formazione di questo genere. L’Orchestra a Plettro Città di Arezzo è un appassionato e collaudato gruppo che nel corso degli anni è stato diretto dai Maestri Lino Alterio e Daniele Santori, per poi passare alla guida della pianista, cantante e cantautrice Maria Grazia Donati. Da tempo collabora con il Soprano Gaia Matteini, con cui si è esibito in tanti contesti di pregio oltre che nel cartellone del Circolo Artistico: Castello di Poppi, Teatro Comunale degli Antei di Pratovecchio Stia, Salone della Prefettura di Arezzo, Chiesa di San Salvatore in Ognissanti a Firenze, per citarne alcuni. L’evento di oggi sarà presentato dal Prof. Claudio Santori ed è ad ingresso libero e gratuito.