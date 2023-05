L’Ora del lupo la mostra di Luca Ceccherini

Arriva…L’Ora del Lupo. "E’ l’ora in cui molta gente muore e molti bambini nascono, e` quando gli incubi ci assalgono". Sono parole di Johan Borg, protagonista dell’omonimo film di Ingmar Bergman (1968), ma per l’artista aretino Luca Ceccherini rappresentano anche l’ora del racconto o meglio del ricordo del racconto, che fa da struttura narrativa alle sue opere, che da domani al 4 giugno saranno esposte a Sottofondo Studio in via Garibaldi 136 ad Arezzo. L’artista aretino, che vive e lavora a Torino, e` stato invitato a presentare le sue più recenti produzioni per inaugurare la programmazione de "Lo studio ospita" 2023 curata da Elena Castiglia, Bernardo Tirabosco e Jacopo Naccarato. Nella sua ricerca pittorica Ceccherini ha sempre intrecciato riferimenti di molteplice natura, attingendo da immagini personali, dalla pittura toscana e le sue simbologie, in composizioni che lavorano su più livelli di significato. La mostra si costruisce su un ciclo di nuovi dipinti e disegni che proseguono questo processo di stratificazione e attraverso cui l’artista ci racconta e si racconta. Un viaggio atemporale, guidati dal ticchettio dell’ora in cui tutto e` confuso, quando memoria, realta`, incubi e mito si costruiscono e confondono. La mostra aperta domani dalle 18 alle 21, fino al 4 giugno su appuntamento: [email protected]