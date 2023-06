L’opposizione sale sull’Aventino "La giunta ostacola la partecipazione"

di Francesco Tozzi

Opposizioni sull’Aventino. Quello andato in scena ieri a San Giovanni è stato un Consiglio comunale orfano di due gruppi di minoranza. Il Movimento 5 Stelle e le Liste Civiche Sangiovannesi hanno infatti deciso di non prendere parte all’assise in segno di protesta. Il motivo è noto da giorni. È stato Tommaso Pierazzi, capogruppo dei pentastellati, a lanciare il sasso nello stagno: "C’è il tentativo di escluderci dal dibattito istituzionale" aveva detto, segnalando che, per posticipare la seduta a ieri, vista l’indisponibilità dell’aula magna del Centro di Geotecnologie e di Palazzo d’Arnolfo per il 9 giugno, tutte le commissioni consiliari sono state convocate nella stessa giornata di giovedì 8 giugno. Impossibile dunque, per l’esponente del M5S, parteciparvi senza preavviso. "Questo atteggiamento autoritario non gli permetterà di celare l’inadeguatezza del loro operato" aveva tuonato rivolto al centrosinistra, lanciando un appello agli altri gruppi a disertare l’assemblea. Invito raccolto dai tre consiglieri civici: "Dopo aver attentamente analizzato - hanno espresso in una nota - quanto accaduto nei giorni scorsi nel percorso di preparazione del Consiglio comunale, percorso che ha reso difficile se non impossibile una corretta preparazione sui vari atti per i consiglieri, abbiamo deciso di non partecipare. Non possiamo continuare a sopportare la gestione dispotica del Consiglio comunale portata avanti dal presidente Spadaccio e dal Pd". In via Vetri Vecchi alla fine si sono presentati i consiglieri della Lega, Guidelli e Legnaiuoli, che hanno spiegato la loro scelta: "Nel merito - ha affermato Chiara Legnaiuoli - sono d’accordo con quanto segnalato dagli altri gruppi, dato che anche noi abbiamo riscontrato delle chiusure da parte della maggioranza.

Nel metodo non condivido però la decisione di non presentarsi in Consiglio, che resta il luogo destinato al confronto, anche aspro nella differenza delle posizioni, perché siamo stati eletti dai cittadini proprio per rappresentarli in questa sede". La presidente Elena Spadaccio, nel mirino delle opposizioni, ha preferito non alimentare la discussione vista l’assenza dei suoi principali accusatori. La giunta Vadi, in ogni caso, non ha avuto problemi nel far passare provvedimenti importanti al vaglio del parlamentino, come il progetto di fattibilità e l’adozione della relativa variante urbanistica per la realizzazione della Casa di Comunità Hub. Quel che è certo è che con un anno di anticipo, a San Giovanni, è già iniziata la campagna elettorale.