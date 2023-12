L’opposizione in campo: "Arroganza politica della maggioranza"

MONTEVARCHI

Non si placa a Montevarchi la polemica sulla sospensione della seduta del Consiglio comunale per mancanza del numero legale dopo l’Aventino degli esponenti di minoranza che contestavano agli amministratori la chiamata in orario non concordato e senza preavviso. I consiglieri di Avanti Montevarchi, Impegno Comune e Pd hanno preso carta e penna per riepilogare la vicenda. A partire dalla convocazione dell’assise, in origine alle 14,30 e anticipata in seguito alle 11.30, sottolineano "senza il consenso dei gruppi di opposizione" e con il manifesto pubblico corretto a pennarello.

"È dall’inizio della legislatura che chiediamo di condividere le decisioni sulle convocazioni e da parte della maggioranza abbiamo sempre trovato una chiusura netta. La nostra decisione di non partecipare nasce da questi fatti di arroganza politica". Rispedita al mittente poi l’accusa del sindaco di aver approfittato dell’assenza per Covid di un consigliere, perchè le defezioni tra le fila delle liste di governo erano due. Infine il nuovo Piano Operativo, il regolamento urbanistico che approderà in aula martedì "senza neanche il minimo accenno ad una progettazione partecipata con i cittadini – proseguono – o ad una condivisione sui principi e sulle necessità del nostro territorio e della popolazione".

La richiesta delle minoranze di spostare il voto dopo gennaio era dovuta all’esigenza di avere il tempo necessario per studiare gli atti con attenzione, spiegano "anche come elemento di tutela per il cittadino". Una proposta fatta alla ricerca di un punto di incontro, com’era stato chiesto dalla vicesindaca Bucciarelli, cercando un dialogo, "parola sconosciuta al sindaco, a quanto pare". A Chiassai si chiede quale sia il motivo di accelerare i tempi dell’adozione di un strumento che attende da oltre 6 anni e che la seduta del 12 dicembre sia aperta agli interventi dei montevarchini per garantire la partecipazione.