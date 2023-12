L’opposizione all’attacco: "Un bilancio fotocopia"

"Per Monte San Savino", il gruppo consiliare di opposizione, va all’attacco della giunta Bennati dopo la presentazione del bilancio di previsione, definito dalla minoranza come un bilancio fotocopia di quello dell’anno scorso. Rispetto al documento la maggioranza critica al sindaco e alla sua squadra di governo il fatto che non ci sia alcuna attenzione alla famiglia e alle imprese e che anzi siano stati ridotti i fondi stanziati per il sociale. C’è poi nel mirino la "riapertura di porta cieca" che, secondo l’opposizione, "non è mai esistita quindi non si capisce il "riaperta" e che, se la maggioranza può chiamarla "cieca" noi possiamo bene adombrare il sospetto che sia "sorda", soprattutto ai giudizi di molta parte della popolazione". Alcuni dubbi sollevati anche in merito alla zona del Fossatello che, spiega l’opposizione, verrà a costare 600mila euro: il 50% in più di quanto preventivato nello scorso bilancio previsionale.