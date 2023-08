L’opera infinita e le ragioni dei residenti

Da una parte ci sono i residenti che giustamente reclamano attenzione per le loro osservazioni e per le loro proprietà che rischiano di essere spazzate via dalle bretelle con cui la Due Mari attraverserà la città. Ma la E78 è un’infrastruttura troppo importante e con troppi ritardi da trent’anni in qua per non pensare che le oltre 900 rilievi presentati per la valutazione di impatto ambientale sarebbero stati un ulteriore ritardo di anni su una strada che dovrebbe finalmente rendere accettabile il trasferimento dal Tirreno all’Adriatico attraverso tre regioni dell’Italia Centrale. Coinvolgere la comunità e comunicare in modo trasparente riguardo ai progetti può ridurre tensioni e proteste. Ma la storia infinita della Due Mari ha bisogno anche di un po’ di celerità.

f.d’a.