L’ondata dei migranti Previsti altri 350 arrivi: quota mille a fine anno L’appello del prefetto

Gli sbarchi dei migranti sono in aumento, per questo serve la collaborazione di tutti. Lo sono lungo la rotta del Mediterraneo centrale, quella che ha come sbocco le coste dell’Italia. Secondo il ministero dell’Interno nei primi mesi del 2023 gli arrivi sono il triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022. A oggi nella nostra provincia sono ospitati 568 migranti in 56 centri di accoglienza straordinaria Cas. Le previsioni per la fine dell’anno prevedono altre 350 persone che dovrebbero essere destinate ad Arezzo in base alle stime nazionali e regionali.

Un afflusso che porterebbe a quasi mille migranti accolti nei Cas in provincia e ha ispirato il vertice convocato dal prefetto Maddalena De Luca per mettere a punto una risposta condivisa ai nuovi arrivi. L’agenzia di guardia di frontiera Frontex segnala un incremento degli arrivi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, quella cioè che porta dalle coste libiche e tunisine a quelle italiane. I 225 uomini, donne e bambini morti nel Mediterraneo nei primi 40 giorni del 2023 si traducono in una media di oltre 5 tragedie al giorno destinate a ripetersi anche durante l’estate.

La dimensione del fenomeno migratorio in provincia di Arezzo sembra essere ancora sotto controllo, considerando anche che molte delle persone che arrivano in Italia vorrebbero poi raggiungere altri paesi europei. I 350 nuovi arrivati previsti da qui al 31 dicembre si dovranno distribuire con maggiore equità possibile tra i 36 comuni della provincia. Se il sistema di accoglienza fosse considerato un fatto ordinario, infatti, potrebbe cambiare la prospettiva per le persone migranti che fuggono dai propri Paesi in cerca di fortuna, ma anche per la popolazione che avrebbe una percezione più realistica del fenomeno.

Proprio per questo il prefetto Maddalena De Luca ha fatto appello al senso di responsabilità dei presenti al vertice: "Ho cercato di sensibilizzare i protagonisti dell’accoglienza: sindaci, terzo settore e gestori. L’invito è soprattutto ai Comuni per fornire strutture idonee, nessuno escluso. Mi fido della consueta collaborazione riscontrata nei miei due anni ad Arezzo: se ognuno fa la sua parte, anche un arrivo più concentrato di migranti diventa gestibile".

Federico D’Ascoli