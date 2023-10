Lombardia stellare con Evenepoel . Roglic e Pogacar

Da Como a Bergamo, 238 chilometri con 4400 metri di dislivello. L’edizione numero 117 de Il Lombardia è pronta ad offrire il suo grande spettacolo e questa volta con un parterre de roi grazie alla presentza degli sloveni Tadj Pogacar (vincitore delle due ultime edizioni) e Primoz Roglic, e del belga Remco Evenepoel che torna a correre la classica d’autunno dopo la brutta caduta nella discesa dalla Colma di Sormano al Lago di Como nel 2020. Il trio delle meraviglie gode dei favori del pronostico in particolare Roglic (Jumbo Visma) che si presenta a Como con il successo nel Giro dell’Emilia e il quarto posto alla Tre Valli Varesine. Evenepoel è fermo dalla Vuelta (17 settembre) ma il fenomeno della Soudal Quick Step sa essere protagonista sempre. Pogacar (UAE Team Emirates) non è brillante come lo era al Tour, ma classe e talento sono dalla sua parte. Proveranno a giocarsi la vittoria anche i fratelli Adam e Simon Yates, Carapaz, Woods, Rodriguez Cano, Formolo, Bardet, Hirschi sicuramente tra gli atleti più in forma in gruppo, Healy, Vlasov e lo spagnolo Mas.

Per quanto riguarda i lombardi da tenere d’occhio Andrea Bagioli, vincitore del Gran Piemonte, Mattia Cattaneo, Andrea Piccolo, Kevin Colleoni, Fausto Masnada (2° nel 2021), Walter Calzoni e Alessandro Tonelli. I corridori dovranno affrontare un percorso impegnativo con sette salite: Ghisallo dal versante di Magreglio, Roncola Alta (9,4 km), Berbenno (6,8), Passo della Crocetta (11), Zambla Alta (9,5), Passo di Ganda (9,2) finendo su Colle Aperto in Città Alta a Bergamo. Partenza ore 10.20.

Danilo Viganò