L’omaggio in Fraternita. Collettiva di foto e arte

Giorgio Vasari. Genio aretino. È stata inaugurata la collettiva di artisti e fotografi dedicata a Giorgio Vasari che ha aperto ieri i battenti al Museo della Fraternita dei Laici in piazza Grande.

L’esposizione resterà aperta fino al 6 gennaio 2025 a cura di Laura Davitti.

In occasione della ricorrenza per i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari il Museo della Fraternita dei Laici partecipa alle celebrazioni con una mostra collettiva dove 22 autori, artisti e fotografi rendono omaggio all’artista aretino.

Giorgio Vasari è stato un importante pittore, architetto, biografo ed ha avuto un rapporto significativo con la Fraternita dei Laici che è stata nominata erede universale dell’artista aretino. Giorgio Vasari ha inoltre ricevuto numerosi incarichi dall’Ente: ha eseguito il progetto per il campanile e parte del palazzo di Fraternita oltre a quello per la Loggia, dato un contributo per l’acquedotto che porta il suo nome e realizzato lo stendardo raffigurante la Madonna della Misericordia.

Nei documenti esposti nella mostra "Honorata e Gratiosa. La Loggia di Giorgio Vasari", in corso all’interno del nostro museo fino al 2 febbraio 2025, troviamo riferimenti circa all’incarico come Rettore di Fraternita oltre a quelli riguardanti il progetto della Loggia, il testamento e le proprie idee sull’acquedotto.

Gli autori che partecipano alla mostra collettiva hanno omaggiato Giorgio Vasari con dipinti, disegni, collage e fotografie, ispirandosi alla sua figura, alle sue opere e all’impatto culturale che ha lasciato nella nostra città. Gli artisti e i fotografi che espongono sono: Corrado Belluomo, Andrea Campolucci, Mario Cangelli, Meri Ciuchi, Vittoria Coppola, Salvatore Cuzzilla, Laura Davitti, Antonio Ferragina, Francesca Gaisina, Claudio Gallorini, Sonia Girelli, Mirko Matteagi, Lilia Manneschi, Antonio Mulas, Silvia Peruzzi, Dario Polvani, Ruggero Ponzalli, Maurizio Rapiti, Pinuccia Scatizzi, Laura Serafini, Joy Stafford, Elisa Toponi.

Ieri il vernissage della mostra, ad ingresso libero, alla presenza degli artisti.

L’esposizione sarà visibile all’interno del percorso museale tutti i giorni, dalle 10:30 alle 18:00 e si potrà accedere con il consueto biglietto d’ingresso.