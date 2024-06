L’omaggio di Mattarella: "La memoria condivisa per dire no alle guerre"

"Senza memoria non c’è futuro". Sono le parole pronunciate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 25 aprile in piazza don Alcide Lazzeri a Civitella. Parole che non hanno lasciato indifferenti la popolazione e l’amministrazione comunale insieme all’associazione Civitella Ricorda che in occasione dell’80esimo anniversario dell’eccidio hanno organizzato una serie di eventi proprio perchè quanto accaduto quel 29 giugno non possa mai essere dimenticato. E così insieme alla Pro Loco e al Comune gemellato di Kämpfelbach, sono stati organizzati vari appuntamenti. "L’eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio costituisce una delle pagine più dolorose della nostra storia – spiega il sindaco Andrea Tavarnesi – e la sua memoria deve continuare ad essere onorata, perché solo imparando dagli errori e orrori del passato potremo assicurarci un futuro di pace e di giustizia. È doveroso ricordare, oggi più che mai, le parole pronunciate dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il quale ha detto “senza memoria non c’è futuro“, così da contribuire ad alimentare una memoria consapevole e responsabile, che rafforzi in ognuno di noi i valori ed i principi irrinunciabili della pace, della solidarietà, del dialogo e della cooperazione tra gli uomini ed i popoli". La visita del presidente della Repubblica in occasione del 25 aprile, la camminata della pace con il flash mob degli studenti e poi ancora il simposio di scultura monumentale che ha visto arrivare e lavorare a Civitella 10 artisti di fama mondiale che hanno realizzato altrettante sculture, collocate nelle frazioni del territorio, sono alcune delle iniziative che culmineranno in questo fine settimana per ricordare le vittime innocenti di quella strage.

Ieri sera, ad aprire il programma, il concerto per la memoria "Musica Arte e Memoria tra Italia, Germania, Finlandia”, in piazza don Alcide Lazzeri a Civitella. Questa mattina, alle 8.30, è prevista la deposizione delle corone di alloro ai monumenti ai martiri nei luoghi delle stragi del territorio terminando alle 10, in piazza don Alcide Lazzeri. Alle 10.15, il saluto del sindaco Andrea Tavarnesi e delle autorità presenti mentre alle 11.30, il vescovo della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, monsignor Andrea Migliavacca, presiederà la celebrazione liturgica nella chiesa di Santa Maria Assunta in Civitella.

Questa sera alle 21.30 spazio alla rappresentazione teatrale "Voci della memoria" a cura del Gruppo Teatrale di Civitella. Ma il calendario degli eventi proseguirà ancora. Sabato 6 luglio, alle 17.30, nella sala consiliare di Civitella, si terrà il convegno "Le stragi dimenticate, dibattito sulle difficoltà della memoria". Interverranno nell’occasione lo storico Carlo Gentile, ricercatore di ruolo e professore aggregato all’Università di Colonia e perito tecnico nei principali processi di stragi nazifasciste in Italia, il giornalista Udo Gümpel, la scrittrice Christiane Kohl, la giornalista e autrice Laura Ewert.

