L’olio d’oliva di un’azienda di Bucine sul podio di un concorso nazionale

Arezzo, 12 maggio 2023 – Un’impresa valdarnese al secondo posto nella hit italiana al concorso nazionale “L’Oro d’Italia”, dedicata all’olio, giunto alla sua XIV edizione, che si è svolto in questi giorni a Fano, nelle Marche. E’ l’azienda agricola Eredi Casini Santi di Bucine. 8 ettari di oliveto a moraiolo, leccino e frantoiano. L’olio extravergine d’oliva dell’etichetta “Moraiolo” ha ancora una volta conquistato i palati fini della giuria del concorso, sbaragliando la concorrenza nella categoria Monocultivar Fruttato Medio e guadagnando uno splendido secondo posto.

“Il nostro territorio brilla guadagnando riconoscimenti nazionali importanti in tutti i settori – ha commentato la Presidente di Cia Arezzo Serena Stefani, comunicando la notizia – E’ una soddisfazione poter valorizzare le realtà che lavorano con impegno e passione per migliorare la qualità e l’immagine delle nostre produzioni, portandole all’attenzione nazionale e internazionale”, conclude Stefani complimentandosi con l’azienda che ha diversi trofei da esibire”.

Dopo aver conquistato due volte il premio come miglior olio della Valdambra, l’azienda nel 2019 ha partecipato per la prima volta al premio Il Magnifico – European Extra Quality Olive Oil Award Florence – ricevendo la menzione di Olio Rivelazione dell’Anno. Nel 2021 ha conquistato il primo posto nella categoria fruttato medio belnd al premio nazionale L’oro d’Italia mentre l’anno successivo con l’etichetta Le Vignole si è guadagnata il premio Olea Packaging. Quest’anno nuovo trofeo con Il Moraiolo. Una bella soddisfazione per Riccardo e Annarosa Casini, che gestiscono l’azienda che era stata del padre Santi.

“Siamo davvero soddisfatti dei risultati raggiunti da questa impresa e da altre imprese del nostro territorio che, negli ultimi mesi, hanno saputo distinguersi e conquistare premi e riconoscimenti importantissimi. – ha concluso la Cia di Arezzo – E’ la dimostrazione dell’impegno e della professionalità raggiunta dall’agricoltura e dall’allevamento aretini, capaci di esprimere autentiche eccellenze”. L’oro verde è uno dei prodotti di punta del Valdarno. Grazie alle sue colline e alla conformazione del terreno, l’olio che nasce in questo angolo di Valdarno è tra i più pregiati al mondo. Un fiore all’occhiello del mondo agricolo della vallata, da crescere e valorizzare.