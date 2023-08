Logge del Grano Tonioni replica a Tanti a Arezzo: "Il Comune non ci ha mai dato risposte"

Dopo il recente intervento della vicesindaco Tanti sulle Logge del Grano, il presidente del comitato di gestione, Antonio Tonioni, fa alcune precisazioni. "La Rete si è costituita nel 2015 e il primo problema che ha dovuto gestire è stato quello di un cambiamento radicale della bozza del contratto di concessione voluto dalla giunta del sindaco Ghinelli: in precedenza si era prospettato un contratto a canone variabile 3% sul volume delle vendite per 15 anni, ma la durata del contratto è stata ridotta a 9 ed è stato aggiunto un fisso mensile di 1250 euro, oltre al 3% sulle vendite per i primi 5 anni, e per i rimanenti 4 il canone è stato portato ad un minimo fisso di 5mila euro" spiega. "Già dal 2016 la Rete ha comunicato che in virtù dei costi energetici non previsti la struttura nel primo anno di attività ha assorbito 245000 kw di energia rispetto alla previsione di 84000. Si doveva trovare una soluzione ma tutti gli incontri fatti in Comune sono rimaste solo ipotesi". Per farlo era stato proposto un progetto, la realizzazione di un laboratorio di panificazione con il socio Menchetti che poteva colmare il divario fra costi e ricavi, ma dal Comune non sono mai arrivate risposte. Siamo arrivati nel 2022 con tutti i problemi non risolti che ci ha costretto alla chiusura".