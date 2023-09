L’odissea dei pendolari. Chiassai all’attacco: "La Regione si svegli"

Mesi e anni passano veloci, ma per i treni il colpo d’acceleratore per servizi in linea con le aspettative dei pendolari non sembra arrivare mai, come attestano le segnalazioni di disservizi postati ogni giorno sui social dai passeggeri. Proteste raccolte dalla sindaca di Montevarchi Silvia Chiassai Martini che ha deciso di proporre ai suoi colleghi della Conferenza dei Sindaci un documento da condividere con tutti i municipi della valle per superare quella che definisce una "condizione di intollerabile indifferenza e inefficienza da parte della Regione a danni dei suoi cittadini". Prende carta e penna la prima cittadina dopo le continue lamentele ricevute per un trasporto ferroviario che nella tratta da e per Firenze, afferma, "continua ad essere un calvario" per i valdarnesi. La lista dei "non va" comprende i ritardi cronici, i convogli soppressi o sovraffollati, le attese interminabili nelle stazioni. "Ore di lavoro e di studio perse – commenta - nel più completo disinteresse della Regione Toscana per i gravi disagi arrecati agli utenti del servizio pubblico". E il giudizio è netto: "Una condizione disastrosa che va avanti nel silenzio inqualificabile del governo regionale senza che venga trovata una soluzione definitiva ad una criticità che arriva ad ostacolare la programmazione della vita quotidiana delle persone". Peraltro la sindaca si dice preoccupata e amareggiata perché non si sono concretizzati miglioramenti neanche dopo l’audizione da lei chiesta, proprio in sede di assemblea dei primi cittadini, all’assessore toscano Baccelli che aveva assicurato il suo interessamento. "Non mi fermerò davanti questa inerzia – riprende – e, sebbene rappresenti ancora l’unica voce del Valdarno che si alza nell’interesse dei pendolari, tornerò a chiedere l’intervento della Conferenza dei Sindaci affinché la Regione si decida a prendere provvedimenti seri nei confronti di Rfi e Trenitalia per terminare l’odissea visto che il monitoraggio e l’impegno promessi non hanno prodotto alcun effetto". Infine sottolinea come la mancanza di un trasporti su rotaia efficienti ricada in modo negativo su un territorio vocato al turismo e sulla popolazione che percepisce una distanza sempre maggiore dalle istituzioni. "E’ giunto il momento in cui il Valdarno smetta di essere politicamente complice del disastro – conclude - e agisca per il bene delle sue comunità".