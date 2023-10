"L’occhio del gufo". Il fantasy di Andrea Butini

Ottobre di appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi. Venerdì 20 ottobre, alle 21.30 nella Sala Filanda la presentazione del libro

“L’occhio del gufo” (collana Oscar Fantastica, Mondadori, 2023) con l’autore Andrea Butini, modera Simone Battaglini. Primo volume della “Trilogia del sole pallido” serie adult senza precedenti in Italia e libro d’esordio che ci trascina con forza dentro una storia originale dalle cupe atmosfere dark fantasy. Nella foresta di Rokthan, un piccolo, insignificante villaggio come ce ne sono tanti, gli animali cominciano a sparire. Sorin, un cacciatore, cerca di comprenderne il motivo. Ma la diminuzione delle prede non è la sua unica preoccupazione: da un paio di giorni, infatti, suo figlio Jas è vittima di strane crisi di violenza. Andrea Butini nasce nel 1991 in provincia di Firenze, dove vive e lavora. Da sempre appassionato di storie in ogni loro forma, dai fumetti ai giochi di ruolo, ha una predilezione per il dark fantasy, genere che lo accompagna e tormenta al punto da aver dato vita a questa storia.