"L’occhio del gufo": "Aretini in guerra" e "Chiedi alla polvere"

Oggi venerdì 27 ottobre alle 18,30 alla libreria Edison di Arezzo in piazza Risorgimento, appuntamento con la presentazione de "L’occhio del gufo" trilogia del sole pallido di Andrea Butini (foto). L’occhio del gufo ci trascina con forza dentro una storia originale dalle cupe atmosfere dark fantasy. Preparatevi a dormire poco, un po’ per l’ansia che vi assalirà, un po’ perché non vi sarà possibile staccare gli occhi dalle pagine del romanzo. Oggi alle 17.30 alla libreria Feltrinelli in via Garibaldi ad Arezzo verrà presentato “Aretini in Guerra” (2023, Antonio Stango Editore). Il volume sarà presentato dall’editore, Antonio Stango, che dialogherà con l’autore, Mario Ciabattini, sui contenuti del libro. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Mario Ciabattini ha raccolto nel libro “Aretini in guerra” testimonianze di vita vissuta da persone del nostro territorio nel corso del secondo conflitto mondiale. Una serata di racconti alla scoperta della vera essenza del calcio. Stasera alle 21 al Centro Creativo Casentino di Bibbiena lo scrittore e giornalista Francesco Caremani parla delle storie raccolte nel suo ultimo libro “Chiedi alla polvere. Quando il calcio non è solo un gioco”.