L’Occhio del Basilisco la mostra al Circolo Aurora

L’Occhio del Basilisco al Circolo Aurora, da sabato 4 marzo al via l’evento fotografico di Francesco Maria Rossi. In epoca post-Covid servono gesti coraggiosi, sinceri, soprattutto semplici e concreti. Ecco allora che un utopista accumulatore con velleità iconiche, giornalista e fondatore del Museo di Se Stesso, all’anagrafe Francesco Maria Rossi, si propone di confondere il morbo (passato, presente e futuro) offrendogli in pasto immagini fotografiche realizzate col suo smartphone. Esse hanno tutte in comune il fatto di essere quadrate e stampate su carta. Il titolo della mostra è L’Occhio del Basilisco, si aprirà con vernissage sabato alle 21,30 al Circolo Aurora di piazza sant’Agostino, in parallelo con la rassegna musicale DiVociDiDonne. Con L’Occhio del Basilisco parliamo di un atto di ribellione nei confronti dell’estetica "virtuale" contemporanea, uno sguardo meravigliato e materico su di un mondo apparentemente fatto di nulla dove la forma sembra prevalere sulla narrazione e lo scatto assumere una identità formale autonoma. Dopo il vernissage della mostra, alle 22 si terrà il concerto di Letizia Fuochi per la rassegna DiVocIDiDonne, ingresso libero con tessera Arci