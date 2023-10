"Locali inidonei per #Fuoriclasse? Interrogativi del gruppo di minoranza"

"I locali per il doposcuola dei nostri ragazzi sono inidonei?", all’attacco il gruppo di minoranza "Per Monte San Savino" che pone alcuni interrogativi sul progetto dopo scuola #Fuoriclasse, l’iniziativa promossa dall’amministrazione. Secondo il gruppo di opposizione i locali utilizzati dal servizio non avrebbero le caratteristiche per persone diversamente abili. Si chiede l’opposizione, "I locali per il "Servizio di socializzazione #FuoriClasse" sono adeguati a ricevere bambini e ragazzi anche diversamente abili sia per accedere ai locali che per i servizi igienici presenti?". Poi conclude: "usare meglio gli spazi di proprietà del comune avrebbe consentito la certezza di avere locali sicuri per i nostri ragazzi e poi di risparmiare gli 8500 euro di compensi da corrispondere al Circolo di Fratellanza Artigiana".