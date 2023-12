Lo studio Ocse sul futuro delle aziende

Due aree di studio, i territori delle province di Arezzo e Grosseto, inserite nel progetto ‘The Future of Rural Manufacturing’ promosso da Ocse con il supporto di Regione Toscana e Irpet.

Lo scopo è valutare e analizzare l’impatto dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione sul tessuto economico e sociale delle aree rurali. E comprendere in che modo le politiche attuate a livello regionale e locale possono accompagnare in questo processo le attività industriali attive nei territori. Le conclusioni saranno presentate nel corso di due incontri in programma oggi ad Arezzo e domani a Grosseto.

L’analisi fa emergere una serie di sfide, opportunità e raccomandazioni politiche per potenziare le prestazioni del settore manifatturiero e lo sviluppo regionale.

Arezzo può contare su una produzione manifatturiera tradizionale, grazie alla forte presenza di pmi altamente specializzate in settori quali oreficeria (principale distretto con circa 1 300 aziende e 9000 addetti), tessile e abbigliamento, pelletteria e calzoleria. Negli anni alcune aziende leader locali, nei settori citati, sono cresciute fino a diventare gruppi internazionali con fatturato di miliardi di euro.

Capitale umano e mercato del lavoro locale sono fattori chiave per il futuro del settore manifatturiero. Arezzo può puntare su un solido know-how e su un alto livello di specializzazione. Invecchiamento della popolazione, necessità di promuovere R&S ed integrare più sapere e innovazione nella produzione, transizione verso un modello di economia più circolare e ricerca di nuove competenze adatte ai settori emergenti locali sono le sfide per il futuro.