Lo strano destino di un’azienda

Un altro giorno. Che può cambiare tutto o lasciare le cose come stanno. È l’altalena l’immagine più efficace per identificare visivamente la situazione in cui da mesi si trovano 280 lavoratori in una fabbrica modello, la Fimer leader nella produzione di inverter fotovoltaici eppure in crisi d’ossigeno, finita sull’orlo del precipizio e ancora appesa al filo di un acquirente che promette ma poi non versa la prima trance di finanziamento stabilita dal tribunale, entro la scadenza. Un rinvio. Come quello del vertice che avrebbe dovuto esserci martedì e invece slitta ad oggi. Clementy dovrà spiegare ai sindacati le ragioni di quella che gli operai percepiscono come "l’ennesimo tentativo di prendere tempo". Ma il tempo è finito.

LuBi